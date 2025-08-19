School Assembly News Headlines for 20 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 20 अगस्त 2025 की सुर्खियाँ, देश-दुनिया समेत खेल जगत से अपडेट

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 20 August 2025: स्कूल की सुबह की असेंबली हमेशा बच्चों के लिए सीखने और जागरूकता का एक अवसर बनती है. जिस तरह 'आज का विचार' दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है, उसी तरह ताजा खबरें छात्रों को देश-दुनिया से जोड़ती हैं. 20 अगस्त 2025 की आज की बड़ी सुर्खियां इस प्रकार हैं.

ये भी पढें: अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘Operation Sindoor’, पहलगाम हमले का भी होगा जिक्र; NCERT ने जारी किए खास मॉड्यूल

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठकों में भाग लेंगे.

भारत ने कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क हटा दिया है.

मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

व्हाइट हाउस में बैठक के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच संभावित वार्ता की तैयारी कर रहे हैं.

20 अगस्त को एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेगा.

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए 22 देशों के 175 से ज्यादा प्रतिनिधि नई दिल्ली में एकत्रित होंगे.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स का नया प्रारूप खेल प्रेमियों को खूब पसंद आ रहा है.

भारत ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसका नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे.

विश्वस्तरीय खिलाड़ियों ने लुसाने डायमंड लीग में अपना दमखम दिखाया.

वैश्विक खिलाड़ी संगठन ने इंडियन सुपर लीग के स्थगित होने पर चिंता व्यक्त की है.

स्कूल असेंबली के लिए मनोरंजन समाचार (Entertainment News for School Assembly)

रोमांटिक ड्रामा 'द मैप दैट लीड्स टू यू' आज प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रहा है.

लोकप्रिय के-ड्रामा 'गर्लफ्रेंड इज़ द मैन!' का एपिसोड 9 आज शाम प्रसारित होगा.

बिग बॉस तेलुगु 9 का प्री-शो 'अग्निपरीक्षा' 22 अगस्त से स्ट्रीम होगा.

एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में कॉमेडी कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

स्कूल असेंबली के लिए बिजनेस अपडेट (Business Update for School Assembly)