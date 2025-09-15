Mumbai Rain Alert: मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में अगले 3 घंटे भारी बारिश की आशंका, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rain Red Alert: महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है. महाराष्ट्र में जारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए अगले तीन घंटों में तीव्र से अत्यंत तीव्र बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, यह अलर्ट सुबह 8:30 बजे जारी किया गया और यह 11:30 बजे तक लागू रहेगा. फिलहाल मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में भारी बारिश जारी हैं.

निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हुई

मुंबई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. कई सड़कों और पुलों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि ट्रैकों पर पानी भर गया. सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन अपनी समय से देरी से चल रही हैं, जबकि वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं फिलहाल सामान्य हैं। यदि दिन भर बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में मानसून ने फिर पकड़ी रफ़्तार, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़क यातायात-लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित; VIDEO

प्रशासन की अपील

मुंबई में जारी बारिश के बीच सतर्क रहने की जरूरत है. IMD ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा न करने और सुरक्षित रहने की अपील की है. ताकि किसी हादसे बचा जा सकें.

मदद के लिए BMC ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया

बारिश के बीच मदद को लेकर बीएमसी ने एक्स पर ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. किसी भी मदद या आधिकारिक जानकारी के लिए 1916 पर कॉल करें, जो बीएमसी कंट्रोल रूम का नंबर है. वहीं मुंबई में बारिश के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं, और जल निकासी के लिए पंपिंग मशीनें तैनात की गई हैं.