Mumbai Heavy Rain: मुंबई में मानसून ने फिर पकड़ी रफ़्तार, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़क यातायात-लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Mumbai Heavy Rain: मुंबई में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. शहर में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई निचले इलाकों और रेलवे ट्रैकों पर पानी भर गया है.सोमवार सुबह से ही किंग्स सर्कल, हिंदमाता, कुर्ला और माटुंगा-दादर जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की खबरें हैं.

मुंबई देर रात से भारी बारिश

सोशल मीडिया पर किंग्स सर्कल इलाके में भारी बारिश और जलभराव के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मुंबई सहित कई जिलों में बारिश जारी; जानें आज प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम

 मुंबई में भारी बारिश

आईएमडी का अलर्ट

हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और उपनगरों के लिए पीला (Yellow) अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बीती रात से जारी तेज़ बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

इन इलाकों में जमा हुआ पानी

मुंबई में भारी बारिश के चलते किंग्स सर्कल, दादर और अन्य निचले इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक जाम और यातायात में बाधा की स्थिति बनी हुई है।

बारिश का असर लोकल ट्रेनों पर भी

  • भारी बारिश का असर मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है.

  • मध्य रेलवे की ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं.

  • हार्बर लाइन पर सेवाएं 10 से 15 मिनट लेट हैं.

  • हालांकि, पश्चिम रेलवे की सेवाएं फिलहाल सामान्य बनी हुई हैं.

कुर्ला रेलवे स्टेशन, माटुंगा-दादर के बीच ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सेवाओं में अवरोध उत्पन्न हुआ है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही, तो सेवाएं पूरी तरह ठप भी हो सकती हैं.

दादर, हिंदमाता, कुर्ला समेत कई इलाकों में जलभराव

मुंबई के दादर, हिंदमाता, कुर्ला और किंग्स सर्कल इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। रेलवे ट्रैकों पर पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। हालांकि बीएमसी ने मौके पर पंपिंग मशीनें तैनात कर दी हैं, और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट

बारिश के बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि अंधेरी पश्चिम स्थित अंधेरी सबवे में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है। इसके चलते वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को गोखले ब्रिज की ओर डायवर्ट किया गया है, ताकि लोग बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।