Navsari: गोल घूमते हुए मेले में झूला टूटा, 50 फीट की उंचाई से लोग और बच्चे नीचे गिरे, गुजरात के नवसारी का भयावह वीडियो आया सामने; VIDEO

नवसारी, गुजरात: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलौदा बाजार (Baloda Bazaar) और उसके बाद रायगढ़ के मेले में झूले में झूलते समय लोगों के साथ हादसा हुआ था. अब ऐसा ही एक हादसा गुजरात (Gujarat) के नवसारी (Navsari) से सामने आया है. यहांपर एक झुला करीब 50 फीट की उंचाई से नीचे गिर गया, इस झूले में कई लोग बैठे हुए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे. बताया जा रहा है की इस घटना के बाद कई लोग घायल हो गए है. घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. इस हादसे में राइड ऑपरेटर( Ride Operator) भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. इसका भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते है की एक झुला ऊपर घूम रहा था और कुछ देर बाद अचानक नीचे आकर गिर जाता है.

नवसारी में झूला नीचे गिरा

10 से 12 लोग हुए घायल

बताया जा रहा है की ये मेला बिलिमोरा के सोमनाथ मंदिर ( Somnath Temple) में लगा हुआ है. इस हादसे के बाद सभी बड़े झूले बंद कर दिए गए है. बताया जा रहा है की इस हादसे में 10 से 12 लोग घायल हुए है.लेकिन हादसा किस वजह से हुआ इसकी साफ साफ वजह सामने नहीं आ पाई है.

पहले भी हो चुके है मेले में हादसे

बता दें की इससे पहले भी मेले में कई हादसे हो चुके है. बलौदा बाजार में एक झूले पर महिला का सेफ्टी बेल्ट निकल गया था और वह 30 फीट की उंचाई पर झूले से लटक गई थी. इसके बाद पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायगढ़ में एक झुला हवा में जाकर लटक गया. क्रेन की सहायता से सभी को नीचे उतारा गया था. सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इस तरह के हादसे सामने आते है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.