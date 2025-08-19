Lalitpur: सांप ने की डंसने की कोशिश, युवक ने हाथों से मसलकर मार डाला, ललितपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

(Photo Credits: Pixabay)

ललितपुर, उत्तर प्रदेश: ललितपुर (Lalitpur)जिले के एक गांव में जब एक युवक घर में लेटा हुआ था तो उसे सांप (Snake)ने डंसने की कोशिश.इस दौरान इस शख्स ने सांप के मुंह को करीब आधे घंटे तक दबाकर रखा. जिसके कारण सांप की मौत हो गई.. ये घटना ललितपुर (Lalitpur) के तिसगना गांव (Tisgana Village)की बताई जा रही है. शख्स का नाम गोविंद (Govind) है. जब वह अपने घर में लेटा हुआ था तो उसने देखा कि एक सांप उसके हाथों पर लिपट गया और जिसके कारण गोविंद डर गया और उसने सांप का मुंह जोर से दबा दिया. इसके बाद वह खुद भी डर गया. उसने सांप को करीब आधे घंटे तक दबाकर रखा, जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @jkpalltp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सांप को दबाकर मार डाला

पीड़ित को परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे

इस घटना के बाद जब गोविंद को उसके परिजन हॉस्पिटल (Hospital)लेकर पहुंचे और उसकी डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे सांप ने नहीं काटा था. घटना के दौरान गोविंद जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जिसके बाद परिजनों को लगा कि उसे सांप ने काट लिया.

पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी घटनाएं

इस घटना से पहले भी सांप के काटने और सांप को मारने की कई घटनाएं सामें आ चुकी है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)में कई ऐसे मामले भी सामने आएं,जहांपर लोगों के घरों से 100 के करीब सांप निकले है. लोगों को बारिश के दिनों में सांपों से सतर्क रहने की जरुरत है.