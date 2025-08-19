Rohit Sharma Drives Range Rover In Mumbai Rain: भारतीय बल्लेबाजी के धुरंधर और ओडीआई कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई की बारिश से भीगती सड़कों पर अपनी रेंज रोवर चलाते देखा गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि रोहित ने कभी सार्वजनिक रूप से लग्जरी कारों के प्रति अपने प्रेम का इजहार नहीं किया है, पर उनकी कारों का कलेक्शन बेहद शानदार है. हाल ही में उन्होंने अपनी सबसे महंगी कार Lamborghini Urus SE खरीदी है, जिसमें उनका पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट 3015 लिखा हुआ है. रोहित शर्मा को अपनी गाड़ियों पर व्यक्तिगत स्पर्श देना पसंद है, जो उनकी खास पहचान बन चुकी है.

रोहित शर्मा की रेंज रोवर राइड ने मचाया धमाल

