ULLU: बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा ‘चाइनीज लिंगम’ समझकर Dildo की पूजा करने का वीडियो देख भड़के लोग, नेटिजन्स ने की इस OTT प्लेटफॉर्म को बैन करने की मांग

ULLU का एक और प्रोडक्शन मुश्किल में पड़ गया है. दरअसल, रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' (House Arrest) के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसके विवादित होस्ट एजाज खान (Ajaz Khan) और ऐप के मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया. बता दें कि इस बार इस प्लेटफॉर्म को हिंदूफोबिक कंटेंट (Hinduphobic Content) को बढ़ावा देने के आरोप में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी एक सीरीज का एक सीन ऑनलाइन वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Ajaz Khan Show House Arrest: उल्लू ऐप ने विवाद के बाद एजाज खान के रिएलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ की स्ट्रीमिंग रोकी

क्या हुआ? अभी तक पहचानी नहीं जा सकी एक सीरीज की क्लिप में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति को अपने घर में एक डिल्डो (Dildo) मिलता है. इसे एक पवित्र वस्तु समझकर वे इसकी पूजा करने लगते हैं. इस दृश्य ने कई हिंदू नेटिजन्स को नाराज कर दिया है, जो दावा करते हैं कि ULLU उनकी धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है. यह आक्रोश इस धारणा से उपजा है कि ऐप डिल्डो की तुलना शिवलिंग (Shivling) से कर रहा है.

हालांकि वायरल दृश्य में संवाद इसे 'चीनी लिंगम' (Chinese Lingam) के रूप में संदर्भित करता है. शायद कुछ विवाद की आशंका है, लेकिन इसने प्रतिक्रिया को कम करने में बहुत कम मदद की है. नाराज नेटिजन्स अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग कर रहे हैं और भारत में ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.

नेटिजन्स ने की ULLU पर प्रतिबंध लगाने की मांग

हिंदू धर्म पर गलत प्रकाश डाला

Mr @AshwiniVaishnaw ji being a tolerant religion doesn't mean we Hindus are taken for granted from PK to Ullu?

May we Hindus understand how mockery, showing Hinduism in bad light is a soap show in India? What type of show is this. I/we as a practising Hindu pray to Lord Shiva. pic.twitter.com/0TwXhPpVWs

— Vaddepally Praveen 🇮🇳 🕉️ (@VaddepallyPrav) May 21, 2025