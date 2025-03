VIDEO: 'सास का मंगलसूत्र खींचा, ससूर को लात मारी': बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, केस दर्ज

Bengaluru Shocker: बेंगलुरु के अन्नपूर्णेश्वरी नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी महिला डॉक्टर पर अपने बुजुर्ग सास-ससुर के साथ मारपीट का आरोप लगा है. जानकारी के अनुसार, 79 वर्षीय जे. नरसिम्हैया ने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने अपनी बहू डॉ. प्रियदर्शिनी एन. पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक, यह घटना 10 मार्च की रात 8:30 से 9:00 बजे के बीच की है, जब डॉ. प्रियदर्शिनी अपनी एक सहेली के साथ RHCS लेआउट इलाके में स्थित उनके घर आईं.

किसी बात को लेकर पहले उन्होंने गाली-गलौज दी, फिर देखते ही देखते हाथापाई करने लगीं.

It is deeply disturbing to witness elderly parents suffering abuse at the hands of their daughters-in-law. One such horrifying case involves Dr. Priyadarshini N, a doctor at Victoria Government Hospital, #Bengaluru, who harassed her in-laws for over a decade. Her mistreatment… pic.twitter.com/ON4nQbKfQ2

