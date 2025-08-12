Fact Check: साहिबाबाद सब्जी मंडी में नंदकिशोर गुर्जर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया? BJP विधायक पर हमले का दावा झूठा निकला, जानें असली सच?

BJP MLA Nand Kishore Gurjar Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें सब्जी मंडी में हंगामा और मारपीट का नजारा दिख रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी का वीडियो है, जहां बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ. @YdbRaj73826 नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''रुझान आने शुरू हो गए हैं. भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया.'' @RavinderNadhori ने कहा, ''भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने खूब दौड़ाया''
इंटरनेट पर भ्रामक वीडियो हो रहा वायरल
गाजियाबाद पुलिस ने बताई सच्चाई
#PoliceCommissionerateGhaziabad#GhaziabadPoliceInNews#UPPInNews#UPPoliceInNews#Ghaziabadpolice pic.twitter.com/ry5KWQ3NcL
— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) August 12, 2025
कैसे पता चली सच्चाई?
गाजियाबाद पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्रांस हिंडन जोन के डीसीपी निमिष पाटिल का बयान साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मंडी में एक बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद और फायरिंग हुई थी.
गाजियाबाद पुलिस ने एक अन्य पोस्ट में जानकारी दी कि इस मामले में मुख्य आरोपी हरीश चौधरी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो गुटों के बीच आपसी विवाद का नतीजा थी, इसमें विधायक का कोई लेना-देना नहीं है.
विधायक ने क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि घटना के समय वह गाजियाबाद में थे ही नहीं, बल्कि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाना गलत है और पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
निष्कर्ष
स्पष्ट है कि साहिबाबाद मंडी में हुए विवाद का वीडियो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से जोड़कर गलत तरीके से फैलाया गया. असल में यह मामला दो गुटों के बीच झगड़े और फायरिंग का था, जिसका विधायक से कोई संबंध नहीं है.