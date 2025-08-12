Fact Check: साहिबाबाद सब्जी मंडी में नंदकिशोर गुर्जर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया? BJP विधायक पर हमले का दावा झूठा निकला, जानें असली सच?

Photo- @SParvez86408 & @vpmanthan/status/X

BJP MLA Nand Kishore Gurjar Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें सब्जी मंडी में हंगामा और मारपीट का नजारा दिख रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी का वीडियो है, जहां बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ. @YdbRaj73826 नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''रुझान आने शुरू हो गए हैं. भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया.'' @RavinderNadhori ने कहा, ''भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने खूब दौड़ाया''

लेकिन फैक्ट चेक में ये दावा गलत साबित हुआ. जांच में पता चला कि यह वीडियो जरूर साहिबाबाद मंडी का है, लेकिन इसमें बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर हमला नहीं हुआ है.

ये भी पढें: Fact Check: उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारीयों का शराब पीते हुए वीडियो है काफी पुराना, अभी का बताकर हो रहा है वायरल, जाने इसकी सच्चाई

इंटरनेट पर भ्रामक वीडियो हो रहा वायरल

गाजियाबाद पुलिस ने बताई सच्चाई

कैसे पता चली सच्चाई?

गाजियाबाद पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्रांस हिंडन जोन के डीसीपी निमिष पाटिल का बयान साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मंडी में एक बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद और फायरिंग हुई थी.

गाजियाबाद पुलिस ने एक अन्य पोस्ट में जानकारी दी कि इस मामले में मुख्य आरोपी हरीश चौधरी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो गुटों के बीच आपसी विवाद का नतीजा थी, इसमें विधायक का कोई लेना-देना नहीं है.

विधायक ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि घटना के समय वह गाजियाबाद में थे ही नहीं, बल्कि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाना गलत है और पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि साहिबाबाद मंडी में हुए विवाद का वीडियो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से जोड़कर गलत तरीके से फैलाया गया. असल में यह मामला दो गुटों के बीच झगड़े और फायरिंग का था, जिसका विधायक से कोई संबंध नहीं है.