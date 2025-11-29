लद्दाख में कुदरत का जादू! -2 डिग्री तापमान में शीशे की तरह जमी पैंगोंग झील, वायरल वीडियो देख हैरान हुई दुनिया

लद्दाख में कड़ाके की ठंड के चलते पैंगोंग झील पूरी तरह जम गई है. (Photo : X)

लद्दाख की मशहूर पैंगोंग झील (Pangong Lake) का एक बेहद खूबसूरत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कड़ाके की ठंड के चलते पूरी झील जम गई है और इसका नजारा किसी सपने जैसा लग रहा है. वीडियो में झील की सतह बिल्कुल कांच या शीशे (Mirror) जैसी चमकती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर नेचर लवर्स हैरान हैं.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट @discoverincredibleindia ने शेयर किया है. क्लिप में देखा जा सकता है कि मीलों तक फैली इस झील का पानी जमकर क्रिस्टल जैसा हो गया है. झील के आसपास मौजूद बर्फ से ढके पहाड़, जमी हुई झील की सतह पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मानो कोई बड़ा सा आईना रखा हो. यह नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है.

बर्फ के रेगिस्तान में बदल गई झील

करीब 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील अपने बदलते रंगों और मौसम के लिए जानी जाती है. लेकिन सर्दियों में इसका पूरी तरह जम जाना एक अलग ही अनुभव होता है. लद्दाख में तापमान शून्य से काफी नीचे (-2°C से भी कम) चला गया है, जिसकी वजह से झील की ऊपरी सतह बर्फ की एक ठोस और चमकदार चादर में बदल गई है.

#Pangong #Lake is a breathtaking high-altitude lake in Ladakh, famous for its crystal-clear blue water, dramatic mountains & ever-changing color shades. It stretches across #India & China, offering peaceful landscapes & a perfect escape for #nature lovers & travelers. #ladakh pic.twitter.com/WkBsj8CMME — Tarana Hussain (@taranahussain2) November 26, 2025

पर्यटक सावधानी बरतें

जो पर्यटक वहां मौजूद हैं, उनके लिए यह नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा है. हालांकि, प्रशासन और अनुभवी ट्रैवलर्स ने लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है.

भले ही झील जमी हुई दिख रही है, लेकिन हर जगह बर्फ की परत मोटी और मजबूत नहीं है.

झील के ऊपर चलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि कई जगहों पर बर्फ कमजोर है और टूट सकती है.

कुदरत की खूबसूरती और हमारी जिम्मेदारी

पैंगोंग झील जैसे प्राकृतिक अजूबे न सिर्फ भारत की खूबसूरती दिखाते हैं, बल्कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करते हैं. वायरल हो रहे वीडियो से लद्दाख की तरफ पर्यटकों का ध्यान खींच रहा है, लेकिन अपील की जा रही है कि लोग जिम्मेदारी से यात्रा करें. इस नाजुक इकोसिस्टम (Ecosystem) को बचाने के लिए गंदगी न फैलाएं और कुदरत की शांति बनाए रखें.