Vijaya Dashami 2025: रावण-दहन की राख घर क्यों लेकर आते हैं? जानें इससे कुछ चौंकाने वाले तत्व!

विजयादशमी पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह अधर्म पर धर्म की जीत है. पौराणिक कथाओं के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का संहार कर लंका वासियों को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. रावण को लेकर तमाम विरोधाभास होने के बावजूद उससे जुड़ा एक तथ्य किसी को भी हैरान करता है. मान्यताओं के अनुसार रावण-दहन के बाद लोग रावण के अवशेष (राख और लकड़ी) घर लाते हैं. क्या आप जानते हैं, सदियों से चली आ रही इस परंपरा के बारे में? विजयादशमी (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर आइये जानते हैं इस परंपरा के पीछे क्या तर्क हैं...

क्यों लाया जाता है रावण-दहन का राख घर पर

विद्वता में वृद्धि: पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का सच्चा भक्त ही नहीं था, बल्कि अपार ज्ञानी भी था, इसलिए उसकी राख या लकड़ी घर में रखने से घर के लोगों की विद्वता बढ़ती है.

पारिवारिक समस्याएं: जिस घर में आये दिन लड़ाई-झगड़े होते हैं, रावण की राख का छोटा सा अंश रखने से बुरी नजर से बचाव होता है, जिससे परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है.

शत्रुओं पर विजय: रावण के अवशेष का तिलक मस्तक पर लगाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है,

कृषि में लाभ: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रावण के राख को खेत की मिट्टी में मिलाने की पुरानी परंपरा है, मान्यता है कि ऐसा करने से फसलों में कीड़े नहीं पड़ते, मिट्टी उपजाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनती हैं.

नकारात्मक शक्तियां रहती हैं दूरः रावण-दहन की राख का एक छोटा हिस्सा लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें. मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और परिजनों पर बुरी नजर का साया नहीं पड़ता.

धन-धान्य में वृद्धि: रावण-दहन की राख को तिजोरी में रखने से धन-धान्य में वृद्धि होती है. इसे रखने से व्यापार में भी उन्नति होती है.

नकारात्मकता से मुक्ति: रावण-दहन के पश्चात अवशेष (ठंडी राख अथवा लकड़ी) घर पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती.

तिजोरी में रखें: जिस घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, वहां रावण के अवशेष को एक पुड़िया में बांध कर रखने से धन के प्रवाह में वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है.

पूजा स्थल पर रखें: कुछ लोग रावण के अवशेष को घर में किसी खास स्थान अथवा पूजा स्थल पर रखते हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.