Chaitra Navratri 2025: चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन, वाराणसी, अयोध्या सहित अन्य शहरों के मंदिरों में पूजा, अर्चना के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़; VIDEOS

Chaitra Navratri 2025: आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, और पहले दिन देशभर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए तांता लगाना शुरू हो गया है, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, दिल्ली सहित कई अन्य शहरों में भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में जाकर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. यह पूजा नौ दिनों तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करेंगे.

चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इन नौ दिनों में प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की पूजा होती है. देशभर में 51 प्रमुख शक्तिपीठ हैं, जहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया हैं. यह भी पढ़े: Chaitra Navratri 2025: वैष्णो देवी की अटका आरती होती है खास, कैसे करें बुकिंग? जानिए पूरी प्रक्रिया

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के पहले दिन वाराणसी में आस्सी घाट स्थित अष्टभुजी माता मंदिर, अयोध्या में बड़ी देवकली देवी मंदिर, और दिल्ली के काली मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है. श्रद्धालु देवी माँ की आराधना में लीन हैं, और मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा हुआ है.

मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़

#WATCH | Varanasi, UP: Devotees offer prayers at Ashtabhuji Mata Mandir on the first day of Chaitra Navratri pic.twitter.com/VeGFHqa0cu

#WATCH | Prayagraj, UP: Devotees offer prayers at the Alop Shankari Devi Shakti Peeth Mandir on the first day of Chaitra Navratri pic.twitter.com/HudgpVtpgl

