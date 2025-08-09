संभल के सीओ रहे Anuj Chaudhary को योगी सरकार ने दिया तोहफा, प्रमोट करके बनाया ASP; जानें क्यों मिली ये जिम्मेदारी?

Photo- @sambhalpolice/X

Anuj Chaudhary Sambhal News: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने बड़ा प्रमोशन देते हुए एडिशनल एसपी (ASP) बना दिया है. शुक्रवार देर रात जारी हुए आधिकारिक आदेश में विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया. अनुज चौधरी इस प्रमोशन के साथ खेल कोटे से एएसपी बनने वाले पहले पुलिस अधिकारी बन गए हैं. कुश्ती के दंगल में नाम कमाने के बाद उन्होंने पुलिस सेवा में भी बेहतरीन कार्य से अलग पहचान बनाई.

2012 बैच के पीपीएस अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बैच के बाकी अधिकारियों से पहले नियुक्ति मिली, क्योंकि वे खेल कोटे से चयनित हुए थे. इसी आधार पर उनका सीनियरिटी दावा भी विभाग ने मान लिया.

अनुज चौधरी को मिला ASP का पद

अनुज चौधरी को क्यों मिली ये जिम्मेदारी?

सूत्रों के मुताबिक, CO से ASP बनने के लिए कम से कम 12 साल की सेवा पूरी होना जरूरी है. इस बार DPC की बैठक में 2007 से 2010 बैच तक के 29 डिप्टी एसपी के नामों पर चर्चा हुई, जिनमें 11 अधिकारी अयोग्य पाए गए और बाकी सेवा अवधि की शर्त पूरी नहीं कर सके. ऐसे में सिर्फ अनुज चौधरी ही इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार थे.

निष्पक्ष कार्यशैली के लिए मशहूर हैं अनुज

संभल में तैनाती के दौरान अनुज चौधरी अपने सख्त लेकिन निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते थे. चाहे अपराध नियंत्रण हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखना, उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया. अब एएसपी बनने के बाद उनके जिम्मे और भी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं.

यह उपलब्धि खेल पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. यह दिखाता है कि मेहनत और समर्पण से न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में भी ऊंचा मुकाम पाया जा सकता है.