Kal Ka Mausam, October 6, 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान का कहर, तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट

Tomorrow Weather Forecast, October 6, 2025: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 अक्टूबर 2025 के लिए कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, दिल्ली में तापमान अचानक 28 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है. इसका मतलब है कि मौसम में अचानक बदलाव होगा, लेकिन कोई खतरा नहीं है.

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Tomorrow Weather)

6 अक्टूबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम सुहावना रहेगा और नमी कम रहेगी.

महाराष्ट्र में कल का मौसम (Maharashtra Tomorrow Weather)

महाराष्ट्र में कई जिलों में चक्रवात 'शक्ति' का असर देखा जा रहा है. पालघर, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और यवतमाल सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान 6 अक्टूबर तक पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होकर तट से दूर चला जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा.

गुजरात में कल का मौसम (Gujarat Tomorrow Weather)

चक्रवात शक्ति गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने, समुद्र में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन टीमों को तैयार रखा गया है.

राजस्थान में कल का मौसम (Rajasthan Tomorrow Weather)

राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर और उदयपुर समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश में कल का मौसम (Madhya Pradesh Tomorrow Weather)

मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले येलो अलर्ट पर हैं, यानी मौसम बिगड़ सकता है, लेकिन तुरंत कोई खतरा नहीं है. मौसम विभाग ने सभी को बारिश के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है.

उत्तर प्रदेश में कल का मौसम (Uttar Pradesh Tomorrow Weather)

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर और अलीगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार में कल का मौसम (Bihar Tomorrow Weather)

बिहार में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज में तेज आंधी और बारिश की आशंका है. बेगुसराय, समस्तीपुर और दरभंगा समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में कल का मौसम (Uttarakhand Tomorrow Weather)

उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ, अल्मोडा और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है.