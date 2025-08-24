VIDEO: कैसी चाहिए दुल्हन और कब करेंगे शादी... Baba Bageshwar ने भरे मंच से सबको बता दिया

Baba Bageshwar News: बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर खुलकर जवाब दिया है. इंडिया टीवी के शो 'आप की अदालत' में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसी पत्नी चाहिए और उनकी शादी कब होगी? तो शास्त्री ने कहा कि उन्हें 'पत्नी' नहीं, बल्कि एक 'अर्धांगिनी' चाहिए. एक ऐसी जीवनसाथी जो उनके माता-पिता की सेवा कर सके. परंपराओं का पालन कर सके और उनकी भक्ति के मार्ग में बाधक न बने, बल्कि सहारा बने. उन्होंने कहा कि आज समाज में रिश्तों की जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि लोग सिर्फ सुंदरता देखते हैं, संस्कृति और ज्ञान को नजरअंदाज करते हैं. यही वजह है कि तलाक के मामले बढ़ रहे हैं.

दुल्हन कैसी होगी और शादी कब करेंगे?

बाबा बागेश्वर शादी कब करेंगे?

शो में मौजूद दर्शकों ने उनसे कई निजी सवाल भी पूछे. एक युवती ने उनसे पूछा कि वह शादी कब करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि यह सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि जब तक वह हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेंगे, तब तक शादी नहीं होगी. अगर वह कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो शादी जल्द हो सकती है.

दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे पदयात्रा

इस बीच, उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वह 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि यह यात्रा भक्ति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को आध्यात्म से जोड़ना है. शास्त्री ने बार-बार दोहराया कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल धर्म और भक्ति है. उनके लिए शादी प्राथमिकता नहीं, बल्कि साधना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है.

शास्त्री के जवाबों की हो रही तारीफ

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग उनकी इस बेबाकी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. फिलहाल उनका यह बयान की सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. लोग उनके जवाबों की तारीफ कर रहे हैं.