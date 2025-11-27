West Bengal: पश्चिम बंगाल में एसआईआर जारी रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य: शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली, 27 नवंबर : पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से मना कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. शाहनवाज हुसैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है. एसआईआर को लेकर टीएमसी सरकार लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है. विपक्ष के नेता कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से मना कर दिया. यह फैसला स्वागतयोग्य है."

उन्होंने कहा, "एसआईआर से टीएमसी को क्यों डर लग रहा है? बिहार में भी एसआईआर हुआ. ऐसा नहीं है कि हम बिहार में एसआईआर की वजह से जीते, बल्कि हम अपने काम और सुशासन की वजह से जीते. हमने गरीबों की चिंता की, विकास किया और उद्योग लगाया, जिस पर लोगों ने हमें वोट दिया. लोगों को हमसे उम्मीद थी. उन्होंने देखा कि बिहार के अंदर जंगलराज पार्ट-2 की वापसी नहीं करनी है, जिसके कारण उन्होंने हमें वोट दिया. जनता एसआईआर होने से खुश है." यह भी पढ़ें : सेन्यार ने बदला रास्ता लेकिन अब तबाही मचाने आ रहा चक्रवात दितवाह? IMD ने जारी किया अलर्ट

उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, "ममता .बनर्जी को पता चल चुका है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हारने वाली हैं. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें डर लगा हुआ है. वह पहले से हार का बहाना बना रही हैं. ममता बनर्जी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ बोल रही हैं."

उन्होंने कहा, "बंगाल के अंदर जंगलराज है, जिसे हटाना है. बंगाल के लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार बने. पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, जिससे ममता बनर्जी को क्यों परेशानी हो रही है? एसआईआर के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम न कट जाएं, जिसको लेकर वह परेशान हैं. बहुत से बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि उनके वोटर भाग रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी सिर्फ वोटबैंक की राजनीति करती हैं. इस बार उनकी वोटबैंक की राजनीति नहीं चलने वाली है. पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा सरकार आने वाली है."