Nalasopara News: मुंबई से सटे नालासोपारा में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प; VIDEO में एक दूसरे से मारपीट करते दिखे

Nalasopara News: मुंबई से सटे पालघर जिले के नालासोपारा में दो समूहों के बीच झड़प का मामला सामने आया हैं. यह झड़प दोनों समूह के बीच बुधवार रात, 1 अक्टूबर को झड़प हुई. यह विवाद आचोले रोड के पास बेडेकर गली में एक मामूली बात को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया.
झड़प के कारण ट्रैफिक जाम
इस झड़प से इलाके में भय का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया. आसपास के लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. यह भी पढ़े: Nalasopara News: मुंबई से सटे नालासोपारा में 24 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला, पीट-पीट कर लेना चाहते थे जान!
नालासोपारा में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प
नालासोपाऱ्यात भर रस्त्यावर दोन गटात तुफान हाणामारी pic.twitter.com/wcuavRlZM7
— News18Lokmat (@News18lokmat) October 2, 2025
पुलिस ने शुरू की जांच
बाहरी लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन झड़प जारी रही जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई करने की बात कही है.