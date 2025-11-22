ट्रैविस स्कॉट कॉन्सर्ट चोरी मामला: अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई, 22 नवंबर : अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट का 19 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित हाई-प्रोफाइल कॉन्सर्ट चोरी की बड़ी वारदातों के कारण सुर्खियों में है. इस मामले में पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच कर रही है. कॉन्सर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कॉन्सर्ट में शामिल हजारों युवाओं में से कई लोग अपने कीमती सामान गंवाकर पुलिस थाने पहुंच गए हैं. ताड़देव पुलिस स्टेशन में अब तक 24 महंगे स्मार्टफोन और 12 सोने की चेन चोरी होने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी जा रही है.

पुलिस के अनुसार, चोरी हुए फोन में ज्यादातर आईफोन 15 और आईफोन 16 सीरीज के मॉडल हैं, जिनकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक है. वहीं सोने की चेन भी 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की बताई जा रही हैं. ताड़देव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) (चोरी) और 304 (सामूहिक अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस का मानना है कि यह किसी प्रोफेशनल गिरोह का काम है जो बड़े कॉन्सर्ट, म्यूजिक फेस्टिवल और क्रिकेट मैच जैसे आयोजनों को टारगेट करता है. यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री मोहन यादव हैदराबाद में करेंगे निवेशकों से संवाद, मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम

पुलिस अब कॉन्सर्ट वेन्यू के सभी एंट्री-एग्जिट गेट्स पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. साथ ही आयोजकों से लाइटिंग, सिक्योरिटी अरेंजमेंट और दर्शकों की एंट्री लॉग की डिटेल मांगी गई है. पुलिस को उम्मीद है कि अगले 48-72 घंटों में कुछ आरोपी कैमरे में कैद हुए होंगे. इधर, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी-अपनी कहानी शेयर की है. कुछ ने तो चोरी हुए फोन का आईएमईआई नंबर भी पोस्ट कर दिया है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी का भी फोन या गहना कॉन्सर्ट में गुम हुआ हो तो तुरंत ताड़देव पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही भविष्य में ऐसे बड़े इवेंट्स में कीमती सामान साथ न ले जाने की सलाह दी गई है. ट्रैविस स्कॉट का यह कॉन्सर्ट मुंबई में उनकी पहली परफॉर्मेंस थी, और टिकट 10 हजार से 50 हजार रुपए तक के थे. लेकिन अब यह आयोजन सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है. पुलिस जांच जारी है और जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.