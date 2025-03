VIDEO: 'POK मिलते ही सुलझ जाएगा कश्मीर मुद्दा': लंदन में एस जयशंकर का पाकिस्तान को तीखा जवाब, बताया भारत का स्टेप-बाय-स्टेप प्लान

Jaishankar on Kashmir Issue: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लंदन के चाथम हाउस में एक चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का अधिकतर मुद्दा भारत ने हल कर लिया है और अब सिर्फ POK की वापसी बाकी है. जयशंकर ने कहा, "अनुच्छेद 370 हटाना पहला कदम था, फिर वहां आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की बहाली हुई और हाल ही में उच्च मतदान के साथ सफल चुनाव भी संपन्न हुए. अब सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे से हमारे चुराए हुए कश्मीर की वापसी बाकी है. जब वह हो जाएगा, तो कश्मीर पूरी तरह से हल हो जाएगा."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय संसद पहले ही POK को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित कर चुकी है और सभी राजनीतिक दल इसके भारत में पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Pakistani Reporter: India is occupying Kashmir illegally?

EAM Jaishankar:

"Most of the J&K issues are solved

We Removed Art 370, Restored growth, economic activity & social justice, Held Successful Elections

When Pak will return stolen J&K, all the issues will be solved"🔥😎 pic.twitter.com/SCKwMcBmUr

