India Pakistan Tensions: 'आतंकी हमला अब माना जाएगा युद्ध, सेना उसी भाषा में देगी जवाब': भारत सरकार का बड़ा फैसला

Terror Attack Will Be Considered War: भारत ने पाकिस्तान की ओर से हो रहे लगातार ड्रोन हमलों और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से कोई भी आतंकी हमला भारत पर "युद्ध की कार्रवाई" माना जाएगा और उसका जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा. इस बीच, भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं और उनके कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से भारत की सैन्य और नागरिक हवाई सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही थीं, जिनका भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

अमृतसर के पास कई ड्रोन भारतीय रडार की पकड़ में आए, जिन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरा दिया गया.

#BreakingNews | India has decided that any future act of terror will be considered an Act of War against India and will be responded accordingly.#operation_sindoor #IndiaPakistanTensions #IndiaPakistan #IndianAirForce #IndianArmy #IndianArmedForces #IndiaPakistanTension… pic.twitter.com/KFqQgZhWTE

— DD News (@DDNewslive) May 10, 2025