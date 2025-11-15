टीएमसी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी, भाजपा नेता अजय रॉय की गिरफ्तारी को बताया अवैध

कोलकाता, 15 नवंबर : पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कूचबिहार के भाजपा संगठनात्मक जिला सचिव अजय रॉय को दिनहाटा में पुलिस ने पूरी तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया. अधिकारी ने दावा किया कि रॉय को पुलिस ने न सिर्फ बेवजह हिरासत में लिया, बल्कि उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया. उन्होंने बताया कि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे एनडीए की भारी जीत का जश्न मनाने बिहार गए थे. सुवेंदु अधिकारी ने इस कथित अवैध गिरफ्तारी के लिए दिनहाटा थाने के आईसी जयदेव मोदक और एसआई अशरफ आलम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है.

सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कूचबिहार के भाजपा संगठनात्मक जिला सचिव श्री अजय रॉय को दिनहाटा में पक्षपातपूर्ण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घसीटते हुए ले गई, सिर्फ इसलिए कि वे एनडीए की भारी जीत का जश्न मनाने बिहार आए थे. इस अवैध गिरफ्तारी के मुख्य सूत्रधार दिनहाटा थाने के आईसी जयदेव मोदक और एसआई अशरफ आलम हैं." यह भी पढ़ें : नवी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो और अकासा एयर शुरू करेंगी उड़ान, दिल्ली-बेंगलुरु समेत जुड़ेंगे कई शहर

उन्होंने आगे कहा कि कमल गुहा के अयोग्य पुत्र, जिन्हें माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव-पश्चात हिंसा मामले में 'अपराधी' बताया है, ने ममता पुलिस को यह अन्यायपूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया. तृणमूल कांग्रेस पार्टी भाजपा नेताओं के खिलाफ अपनी खीझ निकालने के लिए हर जगह इस तरह पुलिस का दुरुपयोग करती है. अधिकारी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अजय रॉय के साथ खड़ी है और न्याय की सीमाओं से बाहर कानून के इस दुरुपयोग का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी.