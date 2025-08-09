Nagpur Temple Collapsed: नागपुर में महालक्ष्मी मंदिर के प्रवेश द्वार का स्लैब गिरा, 13 मजदूर घायल; दो की हालत नाजुक

Nagpur Temple Collapsed: महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां कोराडी इलाके में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्माण कार्य के दौरान स्लैब अचानक ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे 13 मजदूर घायल हो गए. इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक हादसा रात करीब 8 बजे मंदिर के चौथे गेट के पास हुआ. यहां पर्यटन विकास योजना के तहत NMRDA द्वारा भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा था. चार खंभों पर स्लैब डालने का काम चल रहा था और इसके लिए सेंटरिंग लगाई गई थी.

काम के दौरान अचानक स्लैब और सेंटरिंग दोनों भरभराकर गिर गए, जिससे नीचे मौजूद मजदूर मलबे में दब गए.

महालक्ष्मी मंदिर के प्रवेश द्वार का स्लैब गिरा

रेस्क्यू टीम ने हटाया मलबा

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इतनकर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निकेतन कदम, कोराडी पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू टीम ने तेजी से मलबा हटाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा. प्रशासन का कहना है कि पोस्ट-एक्सीडेंट प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि मलबे के नीचे अब कोई नहीं फंसा है.

मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा

स्थानीय पुलिस ने हादसे के बाद मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं, बचाव कार्य देर रात तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि आशंका है कि कुछ और मजदूर भी मलबे के नीचे हो सकते हैं.

सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल

यह हादसा निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल प्रशासन और NDRF मिलकर घटना की पूरी जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो.