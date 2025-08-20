Narsinghpur Shocking Incident: एकतरफा प्यार में 18 वर्षीय छात्र ने टीचर को दे बैठा दिल, सरेआम डांट पर महिला को पेट्रोल डालकर लगा दी आग; VIDEO

Representational Image | Pixabay

Narsinghpur News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 18 वर्षीय क्लास 12वीं के छात्र ने अपनी 26 वर्षीय गेस्ट टीचर पर उनके ही घर के बाहर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस दर्दनाक घटना में महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह वारदात सोमवार दोपहर को उत्कृष्ट विद्यालय के पास हुई. हालांकि, इस घटना के पीछे एकतरफा प्यार और प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है.

टीचर करीब 25% फीसदी झुलसी

घायल शिक्षिका हादसे में करीब 25 फीसदी झुलसी है. महिला टीचर को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां महिला का इलाज जारी है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. यह भी पढ़े: Satara Shocker: एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने छात्रा की गर्दन पर लगाया चाकू, लोगों ने पकड़ने के बाद जमकर की पिटाई, सातारा का VIDEO आया सामने

मामले में आरोपी गिरफ्तार

मामले में आरोपी की गिरफ्तारी

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सूर्यांश कोचर (18) को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि छात्र और शिक्षिका पिछले 2-3 सालों से एक-दूसरे को जानते थे. बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने छात्र के खिलाफ कई बार परेशान करने की शिकायत की थी, जिस पर गुस्साए छात्र ने यह खौफनाक कदम उठाया.

घटना के पीछे का मुख्य कारण

घटना के पीछे एक गंभीर वजह सामने आई है. बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिक्षिका ने साड़ी पहन रखी थी, जिस पर छात्र ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर शिक्षिका ने उसे सार्वजनिक रूप से डांटा था. छात्र को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने बदला लेने का मन बना लिया. इसके बाद वह शिक्षिका के घर गया, पेट्रोल डाला और आग लगा दी।

टीचर से एकतरफा प्यार करता था

छात्र के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन वह मानसिक रूप से अपरिपक्व था और गलत लोगों के साथ उठता-बैठता था. वह अपनी टीचर से एकतरफा प्यार करता था. इसी कारण वह जब भी महिला टीचर को देखता, तो उसे परेशान करने की कोशिश करता. 15 अगस्त को हुई उस घटना के बाद उसे गुस्सा आया और उसने बदले की भावना से इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया.