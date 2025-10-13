Baghpat News: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत! बागपत में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर FIR दर्ज, शिकायतकर्ता ने सरकार के स्वागत में गांव में रखा सामूहिक भोज; VIDEO

(Photo Credits @SachinGuptaUP)

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निरपुड़ा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है. यह शिकायत गांव के ही एक व्यक्ति ने की थी, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है. शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने योगी सरकार की कार्रवाई का स्वागत करते हुए सामूहिक दावत का आयोजन किया.

सरकार की कार्रवाई से ग्रामीण खुशी

शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धन्यवाद किया. उनका कहना है कि केवल एक ईमानदार सरकार ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए. सोशल मीडिया पर इस दावत का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गांव वाले उत्साहपूर्वक शामिल दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Amit Shah On UPA Government: अमित शाह ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, कहा- 10 साल के शासनकाल में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ

रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज

यूपी– रिटायर इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर भ्रष्टाचार की FIR दर्ज होने पर शिकाय तकर्ता युवक ने पूरे गांव में सामूहिक भोज करके जश्न मनाया !! pic.twitter.com/OG0Tr9JlGR — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 13, 2025

रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर कई गंभीर आरोप

निरपुड़ा गांव के रहने वाले प्रेमवीर राणा पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं. बताया जा रहा है कि सेवा के दौरान उन्होंने शामली, मेरठ, नोएडा सहित पश्चिम यूपी के कई जिलों में तैनाती के दौरान अवैध तरीके से संपत्ति बनाई. जबकि उनके पूर्वजों के पास केवल तीन बीघा जमीन थी, आज उनकी संपत्ति करोड़ों में आंकी जा रही है.

शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया

गांव के ही निवासी राम मेहर ने कहा कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के खिलाफ कार्रवाई होना गांव के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने बताया कि राणा ने न केवल अवैध संपत्ति बनाई बल्कि कई लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए थे. योगी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को देखकर उन्होंने शिकायत की थी, जिस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई की.

गांव में सामूहिक दावत का आयोजन

शिकायत दर्ज होने और कार्रवाई शुरू होने के बाद गांव में खुशी का माहौल बन गया। इस खुशी के मौके पर शिकायतकर्ता राम मेहर सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने सामूहिक भोज का आयोजन किया। दावत में निश्चय प्रधान समेत कई स्थानीय अधिकारी और लोग शामिल हुए.