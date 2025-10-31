रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, सशक्त भारत के लिए देशवासियों से एकजुट होने की अपील

Photo : X

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती (150th Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel) पर पूरा देश 'लौह पुरुष' को याद कर रहा है. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) समेत कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा. रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सरदार पटेल भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व थे, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम किया. इसीलिए उन्हें 'भारत के लौह पुरुष' की उपाधि से सम्मानित किया गया. देशभर में हजारों समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और शुक्रवार को इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई."

उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है. हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं. इस मौके पर दिल्ली सरकार दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें 25 स्थानों के जल से पटेल चौक पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा को स्नान कराया जाएगा. इसके साथ ही उनका जलाभिषेक भी कराया जाएगा. रेखा गुप्ता ने कहा, "जिस तरह से दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दिखाई देता है, उसको लेकर लाल किले पर कई आयोजन होने वाले हैं. इसके लिए हम लोग पूरे देश और दिल्ली को बधाई देते हैं. हम सब इस अखंड भारत का हिस्सा हैं और अखंड भारत की एकता के लिए ही काम करना चाहिए."

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन एवं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जी ने अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रनिष्ठा से देश को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया. उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संगठन क्षमता आज भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं."

"राष्ट्रीय एकता दिवस' हमें यह स्मरण कराता है कि जब देश के प्रत्येक नागरिक का उद्देश्य एक हो, तो कोई भी चुनौती हमें विभाजित नहीं कर सकती. आइए, हम सभी सरदार पटेल जी के आदर्शों से प्रेरित होकर सशक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें."