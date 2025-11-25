श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर पीएम मोदी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 25 नवंबर : श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मंगलवार को मनाया जा रहा है. इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई प्रमुख नेताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, हम उनके बेमिसाल साहस और बलिदान को नमन करते हैं. आस्था और मानवता की रक्षा के लिए उनकी शहादत हमारे समाज को हमेशा रोशन करेगी."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिख धर्म के नौवें गुरु, ‘हिंद की चादर’ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर वंदन करता हूं. गुरु तेग बहादुर जी ने एक ही जीवनकाल में आध्यात्मिक साधना भी की, सत्संग भी किए और क्रूर आक्रांताओं से स्वसंस्कृति व स्वधर्म की रक्षा भी की. उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष किया, अत्याचारी मुगल को चुनौती दी और धर्म की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. शौर्य, संयम, त्याग और समर्पण से भरी गुरु साहिब जी की बलिदान गाथा को याद कर आज भी मन गौरव और राष्ट्ररक्षा के संकल्प से भर जाता है." यह भी पढ़ें : Vivah Panchami 2025: कब और कैसे मनाएं विवाह पंचमी? जानें इसका महत्व, मुहूर्त एवं पूजा-विधि के बारे में!

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, “धरम हेत साका जिनि कीआ सीस दीआ पर सिरड न दीआ.” धर्म एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिख पंथ के नौवें पातशाह, हिन्द दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं."

उन्होंने आगे लिखा कि पूज्य गुरु तेग बहादुर जी ने अपने तेज, तप और त्याग से समाज को अत्याचार व अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति प्रदान की. धर्म की स्वतंत्रता, मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हेतु उनके सर्वस्व समर्पण के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं. समाज को एकता और सद्भाव का मंत्र देने वाले श्रद्धेय गुरु तेग बहादुर जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, "धर्म, मानवता और सत्य के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च समर्पण करने वाले, सिख धर्म के नौवें गुरु, अदम्य साहस और अटूट धर्मनिष्ठा के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें भावपूर्ण नमन. अन्याय के विरुद्ध उनका अडिग संघर्ष, धर्म की रक्षा के प्रति उनका अद्वितीय संकल्प और मानवता के लिए उनका अमर त्याग सदियों से हमारे राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को प्रकाशमान करता आ रहा है. उनकी पवित्र शिक्षाएं करुणा, सहिष्णुता और सत्य के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती हैं."

उन्होंने आगे लिखा कि गुरु साहिब की इस महान विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में तीन दिवसीय भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है. आइए, हम सब गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में नमन करें, उस पवित्र शीशगंज भूमि को स्मरण करें जहां उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश न्योछावर किया, और उनके अद्वितीय त्याग और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराएं.