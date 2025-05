आज से लखनऊ में भी बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली करेंगे यूनिट का उद्घाटन

लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन करेंगे. यह इकाई उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) का हिस्सा है. पहले रक्षा मंत्री को लखनऊ आने का कार्यक्रम था, लेकिन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के चलते यह दौरा रद्द कर दिया गया. उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे.

यह नई इकाई भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूती देगी. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक है और यह मैक 2.8 की रफ्तार से लक्ष्य भेदने में सक्षम है. यह मिसाइल भूमि, समुद्र और वायु से दागी जा सकती है और 'फायर एंड फॉरगेट' प्रणाली पर काम करती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस की साझा परियोजना है. इस इकाई के अलावा, ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो मिसाइलों की टेस्टिंग और असेंबली में अहम भूमिका निभाएगी.

