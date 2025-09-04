Punjab Flood: अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले- केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के साथ खड़ी है

अमृतसर, 4 सितंबर : पंजाब में जलप्रलय की स्थिति है. इस स्थिति का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पंजाब का दौरा करने के लिए भेजा गया है. गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे. उन्होंने बताया कि दो केंद्रीय टीमों को पहले ही मौके पर डिप्लॉय किया गया है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अमृतसर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर ही पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी. इसके बाद, अमृतसर एविएशन क्लब में भाजपा की लीडरशिप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ और भाजपा महासचिव तरुण चुघ मौजूद थे. यह भी पढ़ें : Mumbai Police Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद-ए-मिलाद को लेकर जुलूस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश को पंजाब पर गर्व है. जब भी देश पर कोई संकट आया है, पंजाब ने उसे सबसे पहले अपने सीने पर उठाया है. इस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब के साथ खड़ी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए भेजा है. वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां की स्थिति का गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे." उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा कि यह संकट की घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है और पंजाब की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.

इस बीच, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अजनाला से वर्तमान विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अजनाला में बाढ़ के तुरंत नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ का मांग पत्र दिया. इसके साथ ही, कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिवराज सिंह चौहान को पंजाब सरकार के बकाया 60 हजार करोड़ केंद्र सरकार से तुरंत रिलीज कराने का मांग पत्र भी दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज पंजाब को पुनर्निर्माण के लिए धन की सख्त जरूरत है."