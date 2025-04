Chardham Yatra New Updates: चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर, 2 मई को खुलेगा केदारनाथ धाम; ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू (Watch Video)

Chardham Yatra New Updates: चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है. जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उनके लिए अब हरिद्वार में 20 मुफ्त रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए गए हैं. खास बात यह है कि दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि सभी को आसानी हो सके. हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने जानकारी दी कि आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है. पहले दिन के लिए 1000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन तय किया गया है.

हालांकि जरूरत और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है. यानी जैसे-जैसे भीड़ बढ़ेगी, वैसे-वैसे सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी.

#WATCH | Uttarakhand | Kedarnath Dham being decorated with flowers ahead of its opening on 2 May, 2025.

Source: CM Pushkar Singh Dhami /'X' pic.twitter.com/tlFdzAaa5U

— ANI (@ANI) April 28, 2025