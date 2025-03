VIDEO: म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, भारत के मेघायल तक हिली धरती; बैंकॉक में मची अफरातफरी

Earthquake in Myanmar and Thailand: म्यांमार में शुक्रवार को दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिनका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मेघालय तक महसूस किया गया. हालांकि, मणिपुर में किसी भी नुकसान की खबर नहीं है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पहला भूकंप सुबह 11:50 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई. दूसरा भूकंप 12:02 बजे आया, जिसकी तीव्रता 7.0 थी. दोनों झटकों का केंद्र म्यांमार में था.

मणिपुर की म्यांमार के साथ 390 किलोमीटर लंबी सीमा है. ऐसे में प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

The Mahanakhon Building swayed during today's earthquake in Bangkok. Tourists usually visit the top floor to enjoy the daring view from the glass floor. I wonder if they were up there when this happened? pic.twitter.com/LjjKXRcRrL

