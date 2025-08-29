'अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए', TMC सांसद महुआ मोइत्रा के बिगड़े बोल

महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. (Photo Credits : X)

राजनीति में बयानों का स्तर एक बार फिर नीचे गिर गया है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने गुस्से में सारी हदें पार करते हुए कहा कि अगर देश में घुसपैठ हो रही है, तो गृहमंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए.

महुआ ने क्यों दिया ऐसा बयान?

महुआ मोइत्रा का यह बयान बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई के संदर्भ में आया है. उनका तर्क है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसियों की है.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "वे (सरकार) सिर्फ घुसपैठिया... घुसपैठिया... चिल्लाते रहते हैं. हमारे बॉर्डर की रखवाली कौन कर रहा है? वो एजेंसी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही अधीन आती है."

महुआ ने प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि घुसपैठ से डेमोग्राफी (जनसंख्या का स्वरूप) बदल रही है. जब प्रधानमंत्री यह कह रहे थे, तो सामने बैठे गृहमंत्री उनकी बात सुनकर सिर्फ दांत दिखा रहे थे और ताली बजा रहे थे."

उन्होंने आगे कहा, "अगर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है और हजारों-लाखों लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए."

BSF पर भी उठाए सवाल

महुआ मोइत्रा ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, "BSF यहां क्या कर रही है? हम (बंगाल के निवासी) तो बीएसएफ से डरते हैं. हमें तो यहां कोई घुसपैठिया नहीं दिखता." महुआ के बयान को लेकर संदीप मजूमदार नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नदिया कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है.

महुआ मोइत्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार भारत में रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए ‘ऑपरेशन’ शुरू कर चुकी है.