PM मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, GST में बदलाव और नवरात्रि पर हो सकती है बात

पीएम मोदी (Photo : Youtube)

PM Modi to Address Nation Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, यानी रविवार शाम 5 बजे देश के नाम एक महत्वपूर्ण संबोधन देंगे. इस खबर के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है कि पीएम मोदी किस मुद्दे पर बात करेंगे. माना जा रहा है कि उनका संबोधन हाल ही में हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों पर केंद्रित हो सकता है. इसके अलावा, कल यानी 22 सितंबर से नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि पीएम इस पर भी देशवासियों से कुछ कहें. हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक संबोधन के विषय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

GST में हुए हैं बड़े बदलाव

आपको बता दें कि सरकार ने 'GST 2.0' के तहत टैक्स सिस्टम में एक बड़ा फेरबदल किया है. अब देश में सिर्फ दो GST स्लैब होंगे - 5% और 18%. सरकार ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.

इस बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. जो सामान पहले 12% टैक्स के दायरे में आते थे, उनमें से ज्यादातर को अब 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है. इसी तरह, जो चीजें 28% टैक्स स्लैब में थीं, उन्हें अब 18% वाले स्लैब में लाया गया है.

Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu — ANI (@ANI) September 21, 2025

कई चीजें हो जाएंगी टैक्स-फ्री

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कुछ चीजों पर से GST पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी उन पर अब 'शून्य' (0) टैक्स लगेगा. 22 सितंबर से यह नया नियम लागू हो जाएगा, जिससे ये सभी चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी.

अब सबकी निगाहें शाम 5 बजे होने वाले पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि वे इन सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं और देश को बता सकते हैं कि इससे लोगों को क्या और कैसे फायदा होगा.