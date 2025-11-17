बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण, PM मोदी सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल

(Photo Credits FB)

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार चुनाव के बाद एनडीए खेमे में यह सवाल बना हुआ था कि प्रदेश की कमान कौन संभालेगा. लेकिन सूत्रों से यह साफ हो गया है कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे

बीजेपी से हो सकते हैं दो डिप्टी सीएम

सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए घटक दलों द्वारा सर्वसम्मति से नेता चुना जा रहा है. वहीं बीजेपी अपनी पिछली व्यवस्था को जारी रखते हुए इस बार भी दो डिप्टी सीएम नियुक्त कर सकती है, जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार संचालन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. यह भी पढ़े: Bihar Next CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री! प्रदेश में नई सरकार बनाने की कवायद तेज

सीएम समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं

आंकड़ों के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में लगभग 5 पद अभी खाली छोड़े जा सकते हैं, जिन्हें आगे चलकर परिस्थितियों के अनुसार भरा जाएगा.

जेडीयू के 13 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं

सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू के 13 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे.बीजेपी के हिस्से में भी 13 मंत्रिपद जाने की संभावना है. इसके अलावा एलजेपी (रामविलास) को 3, हम को 1, और आरएलएम को 1 मंत्री पद दिए जाने की संभावना जताई जा रही है. कुल मिलाकर, 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ लगभग 31 मंत्री शपथ ले सकते हैं.

विधानसभा अध्यक्ष BJP के खाते में

सरकार गठन के साथ ही यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में जाएगा.