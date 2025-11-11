बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान, पक्ष और विपक्ष की किस्मत दांव पर

(Photo : X)

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार में विधानसभा के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के और अंतिम चरण के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. सुबह 11 बजे तक कुल 31.38% वोटिंग दर्ज की गई. मतदाता उत्साह के साथ अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं.

पहले दो घंटे में वोटिंग



निर्वाचन विभाग के अनुसार, सुबह 9 बजे तक कुल 14.55% मतदान हुआ। जिलों के अनुसार मतदान का विवरण इस प्रकार है. यह भी पढ़े: Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: राजद ने कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग

पश्चिमी चंपारण: 15.04%

पूर्वी चंपारण: 14.11%

शिवहर: 13.94%

सीतामढ़ी: 13.49%

मधुबनी: 13.25%

सुपौल: 14.85%

अररिया: 15.34%

किशनगंज: 15.81%

पूर्णिया: 15.54%

कटिहार: 13.77%

भागलपुर: 13.43%

मतदान केंद्र और सुरक्षा:

इस चरण में कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 5,326 शहरी और 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और करीब चार लाख सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर हैं.

राजनीतिक हलचल

इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गज उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

एनडीए: भाजपा – 53, जदयू – 44, लोजपा (रामविलास) – 15, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा – 6, राष्ट्रीय लोक मोर्चा – 4

महागठबंधन: राजद – 71, कांग्रेस – 37, भाकपा माले – 6, भाकपा – 4, वीआईपी – 8, माकपा – 1

इन जिलों में हो रहे हैं मतदान



पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और जमुई जिलों में मतदान जारी है.

14 नवंबर को वोटों की गिनती

पहले चरण में 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है. दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी