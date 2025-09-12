पीएम मोदी देंगे मिजोरम को नई ट्रेन की सौगात: राज्यपाल वीके सिंह बोले- 'रेल कनेक्टिविटी विकास का प्रमुख आधार'

आइजोल, 12 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 13 सितंबर को मिजोरम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई योजनाओं की सौगात देंगे. पीएम मोदी के दौरे के बारे में मिजोरम के राज्यपाल जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह (VK Singh) ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए कहा था कि भारत केवल 'लुक ईस्ट' नीति का पालन नहीं कर रहा, बल्कि 'एक्ट ईस्ट' नीति पर काम कर रहा है.

राज्यपाल जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "2014 में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए कहा था कि भारत केवल 'लुक ईस्ट' नीति का पालन नहीं कर रहा, बल्कि 'एक्ट ईस्ट' नीति पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना है. इसके लिए क्षेत्र का विकास और बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है. इसी के मद्देनजर मिजोरम के विकास पर फोकस किया जा रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी का उद्देश्य था कि हर राजधानी में ट्रेन पहुंचे. इसी कड़ी में मणिपुर में काम चल रहा है, मिजोरम में ट्रेन सेवा पहुंच गई है और नागालैंड में भी विस्तार किया जा रहा है. इसके अलावा, सिक्किम में भी ट्रेन सेवा को लेकर काम जोरों पर चल रहा है."

वीके सिंह ने रेलवे के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "रेलवे विकास का प्रमुख आधार है. कहीं भी विकास तभी शुरू होता है, जब रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो जाती है. यह कम लागत पर अधिक माल परिवहन की सुविधा देता है. पहले जलमार्ग, फिर रेल और उसके बाद हवाई परिवहन आता है, लेकिन रेलवे के आगमन से जनता को एक मजबूत कनेक्शन मिलता है, जिससे लोग और सामान कुशलतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में जुड़ाव की भावना पैदा होती है."

मिजोरम और नई दिल्ली के बीच शुरू होने वाली ट्रेन सेवा के बारे में वीके सिंह ने कहा, "मैंने पूर्वोत्तर में काफी समय बिताया है. 1971 में जब मैं पहली बार यहां आया था, तो दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचने में साढ़े तीन दिन लगते थे. आज आइजोल से दिल्ली तक का सफर मात्र 40 घंटों में पूरा हो जाएगा. यह प्रगति पूर्वोत्तर के लिए गेम-चेंजर है."