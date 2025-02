पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भेंट की भारत की सदियों पुरानी कला से बनी अनमोल मूर्ति, फर्स्ट लेडी दिया ये गिफ्ट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारत की पारंपरिक हस्तकला का अनमोल प्रतीक डोकरा शिल्पकला भेंट की. यह अनूठी कृति पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हुए संगीतकारों को दर्शाती है, जिसमें बारीक नक्काशी और दुर्लभ पत्थरों की सजावट शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने फ्रांस की फर्स्ट लेडी को चांदी का हैंडमेड टेबल मिरर उपहार में दिया, जिस पर फूलों और मोर की सुंदर नक्काशी की गई है. ये उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कलाओं की झलक प्रस्तुत करते हैं.

डोकरा कला छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध धातु-ढलाई की परंपरा से जुड़ी है. इसमें क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी विरासत में निहित इस कलाकृति में पारंपरिक संगीतकारों को सक्रिय मुद्राओं में दर्शाया गया है, जो संगीत के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है.

फ्रांस की फर्स्ट लेडी को दिया गया उपहार राजस्थान की समृद्ध परंपराओं से जुड़ा है और उत्कृष्ट शिल्प कौशल तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. इसके चांदी के फ्रेम में फूलों और मोर की आकृतियां हैं, जो सुंदरता, प्रकृति और अनुग्रह का प्रतीक हैं.

PHOTO | PM Modi (@narendramodi) gifts an exquisite silver hand-graved table mirror with floral and peacock motifs to the first lady of France.

