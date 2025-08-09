Cricket Match Schedule For Today: 09 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण का फुल डिटेल्स

क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: क्रिकेट प्रेमियों के लिए 9 अगस्त 2025 का दिन कई रोमांचक मुकाबलों से सजा रहेगा. दिन की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी, जब बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ज़िम्बाब्वे और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खेला जाएगा. इसी समय मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरेना में इंडिया A महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया A महिला टीम के बीच दूसरा T20I मुकाबला भी होगा. साथ ही, विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसमें विजाग सनशाइनर्स और रॉयल्स ऑफ रायलसीमा आमने-सामने होंगे. शाम 6:30 बजे से उसी मैदान पर तुंगभद्रा वॉरियर्स और सिम्हाद्रि विजाग लायंस के बीच तीसरा मैच खेला जाएगा. जानिए भारतीय रेड-बॉल घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शेड्यूल, वेन्यू, टीम स्क्वॉड, लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकास्ट डिटेल्स समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में दो मुकाबले होंगे. पहला दोपहर 2:00 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच, और दूसरा शाम 7:00 बजे ईस्ट दिल्ली राइडर्स व साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ के बीच. वाइकिंग कप 2025 में भी रोमांच जारी रहेगा. दोपहर 2:00 बजे स्वीडन और नॉर्वे के बीच पांचवां मैच खेला जाएगा, जबकि शाम 6:00 बजे ऑस्ट्रिया और फ्रांस आमने-सामने होंगे. द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 में दो मैच होंगे. पहला दोपहर 3:30 बजे ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला (केनिंग्टन ओवल, लंदन) और दूसरा शाम 7:00 बजे वेल्श फायर महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला (सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़).

शाम 7:00 बजे से ही द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 का पांचवां मैच ओवल इनविंसिबल्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि रात 10:30 बजे वेल्श फायर और लंदन स्पिरिट के बीच छठा मैच सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़ में होगा, जो दिन का शानदार समापन करेगा.

09 अगस्त 2025 (बुधवार) के क्रिकेट मुकाबलों की सूची

तारीख / दिन टूर्नामेंट मैच स्थान समय (IST) लाइव स्ट्रीमिंग लाइव टेलीकास्ट शनि, 9 अगस्त 2025 न्यूज़ीलैंड का ज़िम्बाब्वे दौरा 2025 ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड, दूसरा टेस्ट, तीसरा दिन क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो 1:30 PM SonyLiv Sony Sports Network शनि, 9 अगस्त 2025 इंडिया A महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025 ऑस्ट्रेलिया A महिला बनाम इंडिया A महिला, दूसरा T20I ग्रेट बैरियर रीफ एरीना, मैके 1:30 PM JioCinema / JioHotstar Sports18 शनि, 9 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025 विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम रॉयल्स ऑफ़ रायलसीमा, दूसरा मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम 1:30 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025 तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम सिम्हाद्री विजाग लायंस, तीसरा मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम 6:30 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स, 14वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 2:00 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़, 15वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 7:00 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 वाइकिंग कप 2025 स्वीडन बनाम नॉर्वे, 5वां मैच बोटकिर्का क्रिकेट सेंटर, स्टॉकहोम 2:00 PM ICC.tv — शनि, 9 अगस्त 2025 वाइकिंग कप 2025 ऑस्ट्रिया बनाम फ्रांस, 6वां मैच बोटकिर्का क्रिकेट सेंटर, स्टॉकहोम 6:00 PM ICC.tv — शनि, 9 अगस्त 2025 द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला, 5वां मैच केनिंग्टन ओवल, लंदन 3:30 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 वेल्श फायर महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला, 6वां मैच सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़ 7:00 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 ओवल इनविंसिबल्स बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, 5वां मैच केनिंग्टन ओवल, लंदन 7:00 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट शनि, 9 अगस्त 2025 द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 वेल्श फायर बनाम लंदन स्पिरिट, 6वां मैच सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़ 10:30 PM FanCode FanCode ऐप/वेबसाइट

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.