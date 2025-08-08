Duleep Trophy 2025 Schedule: जानिए भारतीय रेड-बॉल घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शेड्यूल, वेन्यू, टीम स्क्वॉड, लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकास्ट डिटेल्स समेत सारे डिटेल्स

Duleep Trophy 2025 Schedule: भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 की शुरुआत प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी से होगी. यह रेड-बॉल घरेलू टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होगा. दलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में खासकर भारत के घरेलू टेस्ट सीजन से पहले एक अहम तैयारी मंच के रूप में जानी जाती है. पहले यह टूर्नामेंट पारंपरिक प्रारूप में खेला जाता था, लेकिन पिछले साल इसमें बदलाव करते हुए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई चार टीमों के साथ इसे आयोजित किया गया था. नए प्रारूप में अब छह टीमें नॉर्थ ज़ोन, साउथ ज़ोन, ईस्ट ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, नॉर्थ ईस्ट ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन अपने-अपने जोन के बैनर तले खेलेंगी. खास बात यह है कि पिछले सीजन की फाइनलिस्ट साउथ ज़ोन और वेस्ट ज़ोन ने 2025 सीजन के सेमीफाइनल में सीधा स्थान बना लिया है. दलीप ट्रॉफी के लिए शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन और तिलक वर्मा की कप्तानी में घोषित हुईं वेस्ट, ईस्ट और साउथ ज़ोन की टीमें; देखें पूरी स्क्वॉड
दलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेटरों के लिए खुद को साबित करने और राष्ट्रीय चयन की दहलीज़ तक पहुंचने का अहम मौका होती है. इस बार ज़ोनल प्रतिद्वंद्विता की वापसी के साथ टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि कौन से खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हैं. नीचे आप दलीप ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी देख सकते हैं.
दुलीप ट्रॉफी 2025 पूरा कार्यक्रम(Duleep Trophy 2025 Schedule)
|तारीख
|मैच
|टीमें
|स्थान
|28-31 अगस्त 2025
|क्वार्टर-फ़ाइनल 1
|नॉर्थ ज़ोन बनाम ईस्ट ज़ोन
|बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
|28-31 अगस्त 2025
|क्वार्टर-फ़ाइनल 2
|सेंट्रल ज़ोन बनाम नॉर्थ ईस्ट ज़ोन
|बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
|4-7 सितंबर 2025
|सेमी-फ़ाइनल 1
|वेस्ट ज़ोन बनाम क्यूएफ 1 का विजेता
|बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
|4-7 सितंबर 2025
|सेमी-फ़ाइनल 2
|साउथ ज़ोन बनाम क्यूएफ 2 का विजेता
|बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
|11-15 सितंबर 2025
|फ़ाइनल
|एसएफ 1 का विजेता बनाम एसएफ 2 का विजेता
|बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
दुलीप ट्रॉफी 2025 स्थान (Venue): दुलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा. यह लाल गेंद का घरेलू टूर्नामेंट बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेला जाएगा.
दुलीप ट्रॉफी 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) कहां देखें?
उम्मीद है कि दुलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema या JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. लाल गेंद के इस टूर्नामेंट के लाइव टेलीकास्ट विकल्प नीचे देखें.
दुलीप ट्रॉफी 2025 का लाइव टेलीकास्ट (Live Telecast) कैसे देखें?
उम्मीद की जा रही है कि दुलीप ट्रॉफी 2025 के लाइव टेलीकास्ट Sports18 टीवी चैनलों पर भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे.
दुलीप ट्रॉफी 2025 टीमें और स्क्वाड्स
वेस्ट ज़ोन स्क्वाड: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, आर्य देसाई, हर्विक देसाई, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, रुतुराज गायकवाड़, जयमीत पटेल, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवाले, शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, धर्मेंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, अर्झान नागवसवाला
ईस्ट ज़ोन स्क्वाड: ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, दिनेश दास, श्रीदम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद शमी
स्टैंड-बाय: मुख्तार हुसैन, आशीर्वाद स्वैन, वैभव सूर्यवंशी, स्वस्तिक सामल, सुदीप कुमार घरामी, राहुल सिंह
साउथ ज़ोन स्क्वाड: तिलक वर्मा (कप्तान), मोहम्मद अजहरुद्दीन (उप-कप्तान), तनमय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निज़ार, नारायण जगदीशन, टी. विजय, आर. साई किशोर, तनय त्यागराजन, वैशाक विजयकुमार, एमडी निद्धीश, रिकी भुई, बेसिल एनपी, गुरजपनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर
स्टैंड-बाय: मोहित रेडकर, आर. स्मरण, अंकित शर्मा, ईडन एप्पल टॉम, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख राशिद
नॉर्थ ज़ोन स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, यश धुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, कनैया वाधवान (विकेटकीपर), साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युधवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कम्बोज, औकिब नबी
स्टैंड-बाय: शुभम अरोड़ा (विकेटकीपर), जसकरणवीर सिंह पॉल, रवि चौहान, अबिद मुश्ताक, निशुंक बिर्ला, उमर नज़ीर, दिवेश शर्मा
सेंट्रल ज़ोन स्क्वाड
ध्रुव जुरेल (कप्तान), रजत पाटीदार, आर्यन जुयाल, डेनिश मालेवार, संचित देसाई, खालिद अहमद, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, सारांश जैन, यश राठौड़, शुभम शर्मा, आदित्य ठाकरे, आयुष पांडे, मानव सुंघर
स्टैंड-बाय: कुलदीप सेन, उपेंद्र यादव, माधव कौशिक, यश ठाकुर, युवराज चौधरी, महिपाल लोमरोर
नॉर्थ ईस्ट ज़ोन स्क्वाड: घोषणा बाकी है.