Cricket Match Schedule For Today: 07 सितंबर को क्रिकेट में महादंगल की भरमार, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 7 सितम्बर 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए पूरे दिन रोमांचक मुकाबलों की लाइन-अप देखने को मिलेगी. दिन की शुरुआत सुबह 9:30 बजे (IST) बेंगलुरु से होगी, जहां दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन आमने-सामने होंगे, जबकि पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच चौथे दिन का खेल जारी रहेगा. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे (IST) टालिन में एस्टोनिया विमेन और चेक रिपब्लिक विमेन के बीच तीसरा टी20I खेला जाएगा. दोपहर 1:30 बजे (IST) पोटचेफस्ट्रूम में साउथ अफ्रीका ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट शुरू होगा. वहीं, शाम 3:30 बजे (IST) इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे साउथैम्पटन के रोज़ बाउल में खेला जाएगा. इसी समय आइल ऑफ मैन और स्वीडन के बीच तीसरा टी20I ट्रोमोडे में खेला जाएगा. तीसरे वनडे में इंग्लैंड बचा पाएगी लाज या दक्षिण अफ्रीका करेगी सूपड़ा साफ? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

शाम 5:00 बजे (IST) हरारे में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20I होगा. इसके थोड़ी देर बाद, शाम 6:45 बजे (IST) तिरुवनंतपुरम में केरल क्रिकेट लीग 2025 का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें एरिज़ कोल्लम सेलर्स और कोच्चि ब्लू टाइगर्स के बीच खिताबी जंग देखने को मिलेगी. रात 8:00 बजे (IST) आइल ऑफ मैन और स्वीडन एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे, जहां दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला खेला जाएगा. दिन का सबसे रोमांचक पल रात 8:30 बजे (IST) से देखने को मिलेगा, जब शारजाह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यूएई ट्राई सीरीज़ का फाइनल खेला जाएगा. वहीं कैरेबियन में भी बड़ा मुकाबला होगा, जहां गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम पर सीपीएल 2025 का 23वां मैच गयाना अमेज़ॉन वॉरियर्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा, जबकि उसी दिन देर रात ब्रिजटाउन में बारबाडोस रॉयल्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच 24वां मैच रोमांचक माहौल बनाएगा.

07 सितंबर 2025 (रविवार) की क्रिकेट शेड्यूल

टूर्नामेंट मुकाबला स्थान समय (IST) लाइव टेलीकास्ट/स्ट्रीमिंग
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम त्रिनबागो नाइट राइडर्स (23वां मैच) प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना सुबह 4:30 बजे FanCode ऐप/वेबसाइट
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 बारबाडोस रॉयल्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स (24वां मैच) केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस रात 8:30 बजे FanCode ऐप/वेबसाइट
दलीप ट्रॉफी 2025 वेस्ट ज़ोन बनाम सेंट्रल ज़ोन (दूसरा सेमीफ़ाइनल, चौथा दिन) बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बी, बेंगलुरु सुबह 9:30 बजे JioCinema / Sports18
दलीप ट्रॉफी 2025 साउथ ज़ोन बनाम नॉर्थ ज़ोन (पहला सेमीफ़ाइनल, चौथा दिन) बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु सुबह 9:30 बजे JioCinema / Sports18
चेक गणराज्य महिला दौरा एस्टोनिया 2025 एस्टोनिया महिला बनाम चेक गणराज्य महिला (3रा टी20I) एस्टोनियन नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी फील्ड, टालिन दोपहर 12:30 बजे YouTube (European Cricket Network)
न्यूज़ीलैंड ए दौरा दक्षिण अफ्रीका 2025 साउथ अफ्रीका ए बनाम न्यूज़ीलैंड ए (पहला अनऑफिशियल टेस्ट, पहला दिन) सेनवेस पार्क, पॉटचेफस्ट्रूम दोपहर 1:30 बजे Star Sports / Disney+ Hotstar
दक्षिण अफ्रीका दौरा इंग्लैंड 2025 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (तीसरा वनडे) द रोज़ बाउल, साउथैम्पटन दोपहर 3:30 बजे Sony Sports Ten 1 / SonyLIV
स्वीडन दौरा आइल ऑफ मैन 2025 आइल ऑफ मैन बनाम स्वीडन (3रा टी20I) क्रोंकबोर्न स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब ग्राउंड, ट्रोमोडे दोपहर 3:30 बजे FanCode
स्वीडन दौरा आइल ऑफ मैन 2025 आइल ऑफ मैन बनाम स्वीडन (4था मैच) क्रोंकबोर्न स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब ग्राउंड, ट्रोमोडे रात 8:00 बजे FanCode
श्रीलंका दौरा ज़िम्बाब्वे 2025 ज़िम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (तीसरा टी20I) हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे शाम 5:00 बजे Sony Sports Ten 5 / SonyLIV
केरल क्रिकेट लीग 2025 एरिज़ कोल्लम सेलर्स बनाम कोच्चि ब्लू टाइगर्स (फ़ाइनल) ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम शाम 6:45 बजे FanCode
यूएई टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान (फ़ाइनल) शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह रात 8:30 बजे FanCode / PTV Sports (पाकिस्तान) / Ariana TV (अफ़ग़ानिस्तान)

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.