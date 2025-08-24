How To Watch Duleep Trophy 2025 Live Streaming: किस चैनल पर होगा दलीप ट्रॉफी 2025 का सीधा प्रसारण? जानिए मोबाइल पर कैसे देखें डोमेस्टिक रेड-बॉल टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

Duleep Trophy(Photo credits: BCCI)

Where To Watch Duleep Trophy 2025 Live Telecast: भारत का घरेलू क्रिकेट सीजन 2025-26 प्रीमियर रेड-बॉल घरेलू टूर्नामेंट से शुरू होगा. दलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक किया जाएगा. यह रेड-बॉल टूर्नामेंट बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में खेला जाएगा. दलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेटरों के लिए रेड-बॉल से घरेलू टेस्ट सीजन की तैयारी का अहम हिस्सा होती है. यह घरेलू टूर्नामेंट प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए परीक्षण का मंच भी है, जो भारतीय राष्ट्रीय टेस्ट टीम में जगह बनाने का सपना देख रहे हैं. जानिए भारतीय रेड-बॉल घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शेड्यूल, वेन्यू, टीम स्क्वॉड, लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकास्ट डिटेल्स समेत सारे डिटेल्स

दलीप ट्रॉफी में जोनल प्रतिद्वंद्विताओं की वापसी ने इस टूर्नामेंट को और रोमांचक बना दिया है. यह ट्रॉफी पिछले साल तक पारंपरिक प्रारूप में खेली जाती थी, लेकिन बीसीसीआई ने अब चार टीमों की संरचना को बदलकर छह टीमों का नया जोनल प्रारूप लागू किया है. इस नए फॉर्मेट में छह जोनल टीमें नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन आमने-सामने होंगी. पिछली बार की फाइनलिस्ट टीमें साउथ जोन और वेस्ट जोन इस बार सीधे 2025 दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेलेंगी.

भारत में दलीप ट्रॉफी 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारण की घोषणा नहीं की है. दलीप ट्रॉफी 2025 मैचों के लाइव स्ट्रीमिंग विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

भारत में दलीप ट्रॉफी 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा नहीं की है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जियोहॉटस्टार अपने ऐप और वेबसाइट पर दलीप ट्रॉफी 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है.