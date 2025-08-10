Bhiwani Fire: हरियाणा के भिवानी में स्कूल बैग की दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Bhiwani Fire Video: हरियाणा के भिवानी जिले के हंसी गेट इलाके में आज रात तड़के 2:30 बजे स्कूल बैग की कई दुकानों में भीषण आग लग गई. इस आगजनी की घटना में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. जिससे दुकानदार काफी सदमे में हैं.

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग!

आग लगने की घटना के बाद घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं. आग लगने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुकानें धू-धू कर जलती नजर आ रही हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. यह भी पढ़े: Fire in Bus: बस के इंजन में लगी आग, चलती गाड़ी से उतरकर नीचे गिरे यात्री, होशियारपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

भिवानी में स्कूल बैग की दुकानों में लगी आग

#WATCH | Haryana | A huge fire broke out in many school bag shops at Hansi Gate in Bhiwani today at 2:30 am due to a short circuit. Goods worth lakhs of rupees were reduced to ashes by the fire. (Source: Fire Department) pic.twitter.com/Qzq1QWOiye — ANI (@ANI) August 10, 2025

10-11 फायर टेंडर की मदद से आग पर पाय गया काबू

आग की घटना को लेकर फायर ऑफिसर सुनील ने कहा, "हमें सुबह करीब 2:35 बजे सूचना मिली कि हंसी घाट के पास वर्धमान बैग हाउस और मुकेश बैग हाउस में आग लग गई है. जब हम मौके पर पहुंचे, तब तक आग अपने चरम पर थी... रात से अब तक लगभग 10-11 फायर टेंडरों का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया... अब आग पूरी तरह बुझा दी गई है.

आग की घटना से दुकानदारों को भारी नुकसान

इस घटना से दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. जिससे दुकानदार काफी सदमे में हैं. वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासन फिलहाल मौके पर मौजूद हैं. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की पुलिस और प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है