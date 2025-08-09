Earthquake in Rajasthan: गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर शनिवार रात लोगों ने भूकंप जैसे तेज झटके महसूस किए. रात करीब 9:03 बजे रेवदर, माउंट आबूरोड तलहटी, गिरवर, आकराभट्टा और मानपुर समेत कई जगहों पर अचानक धरती हिलने लगी. इससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटकों के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. स्थानीय प्रशासन और भूकंप विभाग से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
लोग सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए एक-दूसरे से जानकारी साझा कर रहे हैं. फिलहाल विशेषज्ञ इन झटकों के कारण और तीव्रता का पता लगाने में जुटे हैं.
राजस्थान के सिरोही जिले में भूकंप के झटके
#Watch: राजस्थान के सिरोही,जिले क़े रेवदर माउंट आबूरोड तलहटी और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात करीब 9:03 बजे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। गिरवर, आकराभट्टा, मानपुर सहित कई जगहों से लोगों ने झटके महसूस होने की पुष्टि की है।#Rajasthan #Earthquake pic.twitter.com/aok6FkBvjj
— Hindustan (@Live_Hindustan) August 9, 2025
