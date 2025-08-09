Earthquake in Rajasthan: गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर शनिवार रात लोगों ने भूकंप जैसे तेज झटके महसूस किए. रात करीब 9:03 बजे रेवदर, माउंट आबूरोड तलहटी, गिरवर, आकराभट्टा और मानपुर समेत कई जगहों पर अचानक धरती हिलने लगी. इससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटकों के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. स्थानीय प्रशासन और भूकंप विभाग से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

लोग सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए एक-दूसरे से जानकारी साझा कर रहे हैं. फिलहाल विशेषज्ञ इन झटकों के कारण और तीव्रता का पता लगाने में जुटे हैं.

ये भी पढें: Earthquake in Russia: रूस में भूकंप में 6.8 तीव्रता के आफ्टरशॉक से दहला कामचटका

राजस्थान के सिरोही जिले में भूकंप के झटके

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)