Madurai Dog Attack: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मदुरै (Madurai) में एक चौंकाने वाली घटना में, एक आवारा कुत्ता (Stray Dog) खुले गेट से एक घर में घुस गया और आठ साल के लड़के सेंथिल (Senthil) और उसके पिता मुथुसामी (Muthusamy) पर बेरहमी से हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में कुत्ते को बच्चे के हाथ, पैर और जांघ को काटते हुए दिखाया गया है. कुत्ते के हमले के दौरान बच्चे के पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी जख्मी हो गए और उनके पैर व जांघ में चोट लग गई. मदुरै निगम की पशु नियंत्रण टीम द्वारा एक घंटे बाद उसे पकड़ने से पहले कुत्ते ने परिवार के अन्य सदस्यों का भी पीछा किया. दोनों पीड़ितों का मदुरै के सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया, जहां सेंथिल को टांके लगाए गए और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. स्थानीय लोग आवारा कुत्तों के प्रसार के लिए आस-पास के भोजनालयों द्वारा खुले में फेंके गए मछली के कचरे और बचे हुए भोजन को जिम्मेदार ठहराते हैं. इस घटना के बाद लोगों ने आगे के हमलों को रोकने के लिए तत्काल नागरिक कार्रवाई और सख्त अपशिष्ट निपटान प्रवर्तन की मांग की है. यह भी पढ़ें: Dog Attack in Ulhasnagar: स्कूल जा रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, आसपास मौजूद लोगो ने बचाई जान, मुंबई से सटे उल्हासनगर का वीडियो आया सामने; VIDEO

मदुरै में आवारा कुत्ते का हमला

#Madurai: Stray Dog Attacks 8-Years-Old Outside Home, Father Also Mauled While Rescuing Him. pic.twitter.com/4mxuZfOb4N — Deepak Singh (@SinghDeepakUP) August 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)