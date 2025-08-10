Viral Video: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला (Shimla) स्थित कोटखाई थरोला निवासी अंकुश चौहान को तेंदुए का एक शावक (Leopard Cub) मिला, जिसे वो अपने साथ ले आए. नन्हे तेंदुए को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वे ठियोग डीएफओ (वन विभाग) के पास पहुंचे. ऐसा करके उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की है. तेंदुए के शावक को सुरक्षित पहुंचाने से पहले उन्होंने डीएफओ से फोन पर बात की और फिर उसे पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचे. बता दें कि अक्सर कई लोग दांत और खाल के लिए ऐसे जानवरों को बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन अंकुश चौहान ने इस नन्हे जानवर को सही सलामत पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इस अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- इसको ठियोग नहीं ले जाना था, वन्य जीव विभाग की टीम को यहां बुलाना था, ताकि उनकी मदद से मां इसको यहां ढूंढ सके. मां ठियोग नहीं आएगी. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- इसको वहीं छोड़ देना चाहिए था, इसकी मां अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही होगी. यह भी पढ़ें: Viral Video: रानीखेत में रात के अंधेरे में चार शावकों के साथ घूमती नजर आई मादा तेंदुआ, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

शख्स ने तेंदुए को बच्चे को पहुंचाया डीएफओ के पास

