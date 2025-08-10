The Elephant Created Havoc: देहरादून हरिद्वार हाईवे पर हाथी ने मचाया तांडव, कार पर किया हमला, वीडियो आया सामने; VIDEO

The Elephant Created Havoc: हाथियों के हमले में कई बार लोगों की जान चली जाती है, तो वही कई बार वाहनों को भी ये हाथी नुकसान पहुंचा देते है. ऐसा ही एक वीडियो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर सामने आया है. डोईवाला क्षेत्र के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी अचानक जंगल से पहुंच गया, इस दौरान हाथी काफी गुस्से में था और उसने टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार पर हमला कर सूंड से उसके कांच फोड़ दिए और इसके बाद वह सामने जंगल की तरफ निकल गया. इस दौरान काफी देर तक टोल प्लाजा में दहशत थी और लोगों को डर था कि हाथी और ज्यादा तांडव न मचाएं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
हाथी ने किया कार पर हमला
उत्तराखंड | देहरादून-हरिद्वार हाईवे के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाथी का तांडव, कार को पलटने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल #elephant #viralvideo #Dehradun #Uttarakhand pic.twitter.com/RLgvsBL7Ce
कार का कांच तोड़ दिया
टोल प्लाजा पर खड़ी कार को हाथी ने पलटने की कोशिश की और अपनी सूंड से जोर का धक्का देते हुए उसने कार का पिछला शीशा तोड़ दिया. कार में मौजूद चार यात्री चीखने-चिल्लाने लगे, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ.
वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची
जैसे ही घटना की सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए हाथी को शांत किया और सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर लौटा दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका हाथियों के हाथी कॉरिडोर में आता है, जहां वे अक्सर एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाते हैं.