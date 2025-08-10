The Elephant Created Havoc: देहरादून हरिद्वार हाईवे पर हाथी ने मचाया तांडव, कार पर किया हमला, वीडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@VistaarNews)

The Elephant Created Havoc: हाथियों के हमले में कई बार लोगों की जान चली जाती है, तो वही कई बार वाहनों को भी ये हाथी नुकसान पहुंचा देते है. ऐसा ही एक वीडियो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर सामने आया है. डोईवाला क्षेत्र के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी अचानक जंगल से पहुंच गया, इस दौरान हाथी काफी गुस्से में था और उसने टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार पर हमला कर सूंड से उसके कांच फोड़ दिए और इसके बाद वह सामने जंगल की तरफ निकल गया. इस दौरान काफी देर तक टोल प्लाजा में दहशत थी और लोगों को डर था कि हाथी और ज्यादा तांडव न मचाएं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: देहरादून में कांवड़ियों के भंडारे में हाथियों का हमला, गुस्साए जानवर ने पलट दी ट्रॉलियां, मची भगदड़

हाथी ने किया कार पर हमला

कार का कांच तोड़ दिया

टोल प्लाजा पर खड़ी कार को हाथी ने पलटने की कोशिश की और अपनी सूंड से जोर का धक्का देते हुए उसने कार का पिछला शीशा तोड़ दिया. कार में मौजूद चार यात्री चीखने-चिल्लाने लगे, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ.

वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची

जैसे ही घटना की सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए हाथी को शांत किया और सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर लौटा दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका हाथियों के हाथी कॉरिडोर में आता है, जहां वे अक्सर एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाते हैं.

 