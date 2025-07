Viral Video: देहरादून में कांवड़ियों के भंडारे में हाथियों का हमला, गुस्साए जानवर ने पलट दी ट्रॉलियां, मची भगदड़

Viral Video: सावन महीने (Sawan Month) के साथ ही कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) की शुरुआत हो गई है और कई शिवभक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. वहीं उत्तराखंड के देहरादून से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान आयोजित कांवड़ भंडारे (Kanwar Bhandara) में हाथियों (Elephants) ने हमला (Attack) कर दिया. गुस्साए हाथियों ने ट्रॉलियां पलट दीं, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई. बताया जा रहा है कि देहरादून मार्ग पर मणि माई मंदिर के पास लगाए गए भंडारे में अचानक हाथी पहुंच गए. दरअसल, कांवड़ियों की ओर से तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने व हल्ला मचाने पर हाथियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने वहां खड़ी दो ट्रॉलियां पलट दी. यहां राहत की बात तो यह है कि हाथी पंडाल के अंदर नहीं घुसे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

हाथियों के हमले की सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने फौरन पंडाल को खाली कराया. इसके साथ ही उन्होंने कावड़ियों को वन क्षेत्र में न रुकने की हिदायत दी. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को संभालते हुए मार्ग पर बन रहे ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करते हुए वाहनों को बिना रुके रवाना करवाया. यह भी पढ़ें: अपनी केयरटेकर को प्यार से गले लगाता दिखा नन्हा हाथी, Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

कांवड़ियों के भंडारे में हाथियों का हमला

Amid loud music and noise, an elephant went berserk and attacked several vehicles at a Kanwar bhandara in Dehradun. pic.twitter.com/bajSBcZEvP

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 20, 2025