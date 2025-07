अपनी केयरटेकर को प्यार से गले लगाता दिखा नन्हा हाथी, Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

Elephant Viral Video: किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, यह एक एहसास होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है. प्यार के इस खूबसूरत एहसास को सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी अच्छी तरह से महसूस करते हैं. बिना शब्दों के जानवर भी अपने प्यार का अच्छे से इजहार करना जानते हैं, तभी तो कई बार इंटरनेट पर हमें इंसानों और जानवरों के बीच प्यार के अनोखे बंधन को दर्शान वाले वीडियो देखने को मिल जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) अपनी केयरटेकर (Caretaker) को प्यार से गले लगाता हुआ नजर आ रहा है, इस नजारे को देखकर यकीनन आपका दिन बन जाएगा.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कभी-कभी आपको बस एक जोरदार आलिंगन की जरूरत होती है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 158.1k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- सचमुच अद्भुत जीव, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है-बैकग्राउंड में खाना खा रही मां, भगवान का शुक्र है, ध्यान बंट गया. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- छोटे हाथी को बहुत बढ़िया गले लगाया. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी में गिरा नन्हा हाथी तो उसे बचाने में जुट गया पूरा झुंड, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल

अपनी केयरटेकर को प्यार से गले लगाता दिखा नन्हा हाथी

Sometimes all you need is a big hug..🐘😅 pic.twitter.com/J2qmQK9zr2

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) July 19, 2025