Viral Video: पानी में गिरा नन्हा हाथी तो उसे बचाने में जुट गया पूरा झुंड, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल

Elephants Viral Video: अगर कोई बच्चा मुसीबत में फंस जाए तो उसके माता-पिता के साथ परिवार के सभी सदस्य उसकी मदद करने के लिए जुट जाते हैं. इंसानों की तरह जानवरों में भी इसी तरह की संवेदनाएं देखने को मिलती है, जब किसी जानवर (Animal) के बच्चे पर कोई मुसीबत आती है तो पूरा झुंड उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाता है. इसी कड़ी में अपने बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण का जबरदस्त उदाहरण पेश करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) पानी में गिर जाता है तो उसे बचाने के लिए हाथियों (Elephants) का पूरा झुंड बचाव की मुद्रा में आ जाता है और एकता की ताकत दिखाते हुए नन्हे हाथी को बचाकर ही दम लेते हैं.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- जिस पल एक बच्चा हाथी पानी में गिरता है... और पूरा झुंड बचाव की मुद्रा में आ जाता है. अकल्पनीय. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में सोता दिखा हाथी परिवार, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

पानी में गिरे नन्हे हाथी की मदद के लिए जुटा पूरा झुंड

The moment a baby elephant falls into the water… and the whole herd goes into rescue mode. Unreal. pic.twitter.com/J6CSsS6qWY

