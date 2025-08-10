Rudraprayag NH-109 Closed Due to Landslide: उत्तराखंड इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है. पांच दिन पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई लापता हैं. अब शनिवार को रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर रुद्रप्रयाग से करीब दो किलोमीटर आगे भीषण भूस्खलन हो गया. पहाड़ी से गिरे मलबे ने सड़क के कई मीटर हिस्से को धंसा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. एनएचएआई और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम जारी है. भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और यातायात डायवर्ट कर दिया गया है.

इससे पहले 2 अगस्त को भी इसी राजमार्ग पर मुनकटिया के पास भूस्खलन हुआ था, जिससे तीन दिन तक मार्ग बंद रहा था. लगातार हो रही इन घटनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रुद्रप्रयाग एनएच-109 भूस्खलन के कारण बंद

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ऐसी तस्वीरें आम होने लगी है, वीडियो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाइवे का बताया गया है, जहां पूरा पहाड़ नीचे आ गया। अब भी समय है छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। pic.twitter.com/wqDb6CGuSW — NAVEEN UNIYAL (@uniyal85) August 9, 2025

