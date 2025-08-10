Chanakyapuri Road Accident: दिल्ली में बड़ा हादसा, चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौत; देखें VIDEO

(Photo : X)

नई दिल्ली, 10 अगस्त : दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में थार गाड़ी ने कहर मचाया है. रविवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने दो लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर तालकटोरा स्टेडियम के सामने यह घटना हुई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सफेद रंग की थार गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर सवार था. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का बताया जा रहा है. मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग पर 11 मूर्ति के पास थार ने दो लोगों को कुचला. जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि थार गाड़ी का आगे का एक पहिया टूट चुका था. इससे गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए घटना की पुष्टि की. पुलिस ने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम के पास एक एसयूवी ने दो लोगों को कुचल दिया था. इसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | New Delhi | One person dead, another injured, after they were hit by a car on 11 Murti Road earlier today. The car driver has been detained: Delhi Police pic.twitter.com/uD1QWsEGW7— ANI (@ANI) August 10, 2025

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक और घायल व्यक्तियों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल, थार चालक पुलिस की हिरासत में है और थार को भी जब्त कर लिया है. आरोपी ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है.